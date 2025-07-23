Подозреваемого в жестоком убийстве экстрадировали в Казахстан
40 миллионов, пытки и убийство.
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Гражданин Казахстана, разыскиваемый за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой, был экстрадирован из Азербайджана. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает BAQ.KZ.
Скоординированные действия сотрудников Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Посольства Казахстана в Азербайджане позволили вернуть на родину мужчину, находившегося в международном розыске.
Как установлено следствием, в октябре прошлого года подозреваемый действовал в группе с сообщником. Они под предлогом встречи выманили знакомого предпринимателя, после чего жестоко избили его до потери сознания и похитили имущество на сумму около 40 миллионов тенге. Затем мужчину вывезли за пределы Алматы и убили.
Один из нападавших был задержан сразу после преступления, однако второй скрылся и был объявлен в розыск через международные каналы. В январе текущего года его удалось задержать на территории Азербайджана.
После всех юридических процедур и одобрения запроса Генпрокуратуры, подозреваемого экстрадировали в Казахстан, где он уже водворён в следственный изолятор.
Согласно Уголовному кодексу РК, за совершённые преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Следствие продолжается.
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