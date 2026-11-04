Подозреваемых в краже ювелирных изделий на 17 млн тенге задержали в Таразе

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о квартирной краже. По ее словам, пропали более 30 ювелирных изделий с драгоценными камнями, а также 830 тысяч тенге наличными.

По информации полиции, среди похищенных денежных средств были кыргызские сомы, евро и китайские юани.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 17 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи. Один из задержанных является жителем Туркестанской области.

В ходе обысков у каждого из них обнаружены вещественные доказательства. Часть похищенных ювелирных изделий подозреваемые успели продать.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи в особо крупном размере.