Подозреваемых в насилии над двумя школьницами задержали в Павлодаре

В Павлодаре расследуют уголовное дело по факту возможных противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних учениц одной из городских школ. Подозреваемые задержаны.

Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, информация о случившемся стала известна во время бесед школьниц со школьным психологом. После получения сведений администрация учебного заведения приняла необходимые меры в соответствии с законодательством и установленным алгоритмом действий.

«Проинформированы законные представители несовершеннолетних, информация передана в правоохранительные органы. Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Дополнительная информация в интересах защиты прав и безопасности несовершеннолетних не разглашается», — сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции Павлодарской области подтвердили начало досудебного расследования. Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы из образовательного учреждения.

По данным полиции, подозреваемые установлены и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.