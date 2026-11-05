Подозреваемых в насилии над двумя школьницами задержали в Павлодаре
По факту происшествия начато досудебное расследование, фигуранты находятся под стражей.
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В Павлодаре расследуют уголовное дело по факту возможных противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних учениц одной из городских школ. Подозреваемые задержаны.
Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, информация о случившемся стала известна во время бесед школьниц со школьным психологом. После получения сведений администрация учебного заведения приняла необходимые меры в соответствии с законодательством и установленным алгоритмом действий.
«Проинформированы законные представители несовершеннолетних, информация передана в правоохранительные органы. Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Дополнительная информация в интересах защиты прав и безопасности несовершеннолетних не разглашается», — сообщили в ведомстве.
В департаменте полиции Павлодарской области подтвердили начало досудебного расследования. Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы из образовательного учреждения.
По данным полиции, подозреваемые установлены и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.