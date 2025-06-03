3 июня в суде с последним словом выступил Абзал Шынасыл — фигурант, которого обвинение называет главным участником избиения, повлекшего смерть Шерзата Полата. Обращаясь к суду, Шынасыл вновь отрицал, что нанёс смертельные удары, но признал, что участвовал в конфликте, передаёт BAQ.KZ.

"Прежде всего, хочу попросить прощения у семьи Каржаубая. Считаю, что всё случившееся — воля Аллаха. Пусть это будет уроком для всех", — начал он своё выступление.

Шынасыл отметил, что не отрицает факта участия в драке, но подчёркивает: смертельного удара не наносил.

"Если бы я убил Шерзата Полата, я бы признал это ещё в первых допросах. Я не из тех, кто убегает от ответственности. Но я не убивал его. Ударил — да, но не убил", — сказал он.

Подсудимый также попросил суд квалифицировать его действия не как убийство, а по статье 106 УК РК — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Я не боюсь наказания. Прошу назначить мне то наказание, которое посчитаете справедливым", — подчеркнул он.

Абзал отдельно подчеркнул, что не имеет влиятельных родственников, в отличие от слухов в соцсетях/

"Говорят — сын депутата, отец — аким… Нет у меня никого. Есть только мама, и живу я с ней. Мы не преступная группа. Мы не готовились к драке. Всё случилось внезапно".

Он также извинился перед всем казахстанским обществом:

"Хочу извиниться перед народом Казахстана. Я сожалею. Не думал, что всё закончится так трагично", — добавил он.

Суд продолжает рассмотрение дела. Прения сторон вышли на финальную стадию.