Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается, 21 февраля текущего года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим.

В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома.

Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

С целью сокрытия следов преступления подозреваемый спрятал тело погибшего и его автотранспортное средство в своём гараже, после чего скрылся за пределами Республики Казахстан.

В марте текущего года он был задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.