Подпольную наркоплантацию ликвидировали в подвале жилого дома в Алматы

В Алматы сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность подпольной наркоплантации, оборудованной в подвальном помещении одного из жилых домов.

Как сообщает Polisia.kz, поводом для проверки стало сообщение, поступившее на пульт «102». Граждане сообщили о специфическом запахе, похожем на запах наркотических веществ. После прибытия на место полицейские обнаружили признаки незаконного выращивания наркосодержащих растений.

Как установили правоохранители, в подвале были созданы специальные условия для культивирования запрещенных растений. Помещение было оснащено специализированным оборудованием, необходимым для их выращивания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, причастных к использованию помещения. Во время следственных действий были изъяты десятки кустов растений, внешне напоминающих коноплю, а также высушенное вещество растительного происхождения.

Кроме того, правоохранители обнаружили оборудование, которое могло использоваться для выращивания и подготовки продукции к дальнейшему распространению. Среди изъятого — осветительные приборы, электронные весы, вакуумный упаковщик и устройства для контроля температуры.

В полиции отметили, что незаконное культивирование наркосодержащих растений является одним из звеньев в цепочке распространения наркотиков, поэтому подобные факты находятся на особом контроле.

Подозреваемые доставлены в органы внутренних дел. По данному факту начато досудебное расследование.