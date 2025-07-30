Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы, наладившей масштабный незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, реализация запрещённой продукции осуществлялась через Telegram-канал под названием "ESCOBAR OPTOM". Заказы оформлялись в мессенджере, после чего товар доставлялся клиентам через курьерскую службу. Главной аудиторией оказались подростки, в том числе учащиеся школ, что особенно обеспокоило следственные органы.

"Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты несовершеннолетним, подвергая их здоровье серьёзному риску", — говорится в официальном сообщении АФМ.

В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта запрещённой продукции. В ходе обысков изъято более 150 тысяч вейпов, ориентировочная сумма дохода от реализации которых могла бы превысить 1 миллиард тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подробности, согласно статье 201 УПК РК, не подлежат разглашению в интересах следствия.

Спецслужбы предупреждают: распространение вейпов среди несовершеннолетних — это не только нарушение законодательства, но и прямая угроза здоровью будущих поколений. Надзор за этим направлением будет продолжен на постоянной основе.