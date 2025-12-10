В Темиртау сотрудники отдела по противодействию наркопреступности пресекли деятельность двух местных жителей, занимавшихся распространением рекламы наркомагазина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz, отметив, что противоправные действия были выявлены в ходе оперативных мероприятий.

Задержанными оказались мужчины в возрасте 21 и 33 лет. Они расклеивали на улицах города листовки с QR-кодом, который вёл на нелегальный онлайн-магазин по продаже наркотиков. В ходе обыска у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с перепиской с куратором из социальных сетей, а также рекламные листовки и скотч.

На допросе задержанные полностью признали свою вину и пояснили мотивы своих действий. По их словам, они согласились на расклейку рекламы в обмен на вознаграждение в виде одного грамма синтетического наркотического вещества a-PVP, известного как "скорость", предназначенного для личного употребления.

Как отметили в полиции, задержание стало для мужчин неожиданным финалом "подработки", которая, по их признанию, должна была обеспечить их очередной дозой. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и возможные связи задержанных с организаторами незаконного наркобизнеса.