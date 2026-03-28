В Орске 17-летний подросток нашел младенца в автолюльке на обочине дороги напротив здания полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным издания, мать ребенка ехала на такси, водитель брызнул в нее перцовым газом и вытолкал из машины, а люльку пытался подкинуть.

Старшеклассник Макар нашел младенца, когда провожал подругу домой, и они вместе шли по улице Нефтяников. По словам школьника, комбинезон ребенка был расстегнут, несмотря на прохладную погоду, а рядом валялись личные вещи. Подростки обратились к дежурному сотруднику полиции и вместе с ним занесли автолюльку в здание отделения.

Найденный младенец — ребенок женщины, на которую ранее напал таксист. Собеседники издания предположили, что он пытался подбросить оставшегося в машине малыша в отделение полиции, но не смог и оставил на обочине.

По информации издания, водителя задержали и собираются завести на него уголовное дело.