В Австралии запрет на соцсети для детей младше 16 лет действует уже несколько месяцев, но, как выяснилось, он работает не так строго, как планировали власти, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Страна стала первой в мире, которая ограничила доступ подростков к популярным платформам. Под блокировку попали TikTok, Instagram, Facebook и YouTube. Правительство заявило, что список может расширяться, если появятся новые приложения.

Однако новое исследование британской благотворительной организации Molly Rose Foundation показало, что подростки всё ещё активно пользуются соцсетями.

Опрос провели в марте среди 1050 школьников в возрасте 12–15 лет. И результаты оказались тревожными для властей.

Что выяснилось:

61% подростков, у которых раньше были аккаунты, всё ещё имеют доступ хотя бы к одной запрещённой платформе

более половины пользователей TikTok , Instagram и YouTube продолжают заходить в свои аккаунты

70% подростков признались, что обойти ограничения было легко

Исследователи отмечают: хотя общее время в интернете немного снизилось, полностью остановить доступ к соцсетям не удалось. Во многих случаях платформы не могут точно определить возраст пользователей, поэтому аккаунты несовершеннолетних остаются активными.

Итог пока простой — запрет есть, но подростки уже нашли способы его обойти.