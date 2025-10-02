В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальное значение с 2019 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

После 2019-го число подростков-правонарушителей заметно снижалось и не превышало 1,5 тыс. за девять месяцев года. Однако с 2022-го тенденция вновь пошла вверх, а нынешний скачок стал самым резким за последние годы.

Основной рост пришёлся на статьи за хулиганство, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, побои и грабёж. Так, по хулиганству привлечено 216 несовершеннолетних против 94 годом ранее.

Самое распространённое преступление среди подростков — кражи. За девять месяцев 2025 года к ответственности за них привлекли 499 несовершеннолетних, в основном в возрасте 16–17 лет.