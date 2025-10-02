Подростковая преступность в Казахстане выросла на треть
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальное значение с 2019 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.
После 2019-го число подростков-правонарушителей заметно снижалось и не превышало 1,5 тыс. за девять месяцев года. Однако с 2022-го тенденция вновь пошла вверх, а нынешний скачок стал самым резким за последние годы.
Основной рост пришёлся на статьи за хулиганство, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, побои и грабёж. Так, по хулиганству привлечено 216 несовершеннолетних против 94 годом ранее.
Самое распространённое преступление среди подростков — кражи. За девять месяцев 2025 года к ответственности за них привлекли 499 несовершеннолетних, в основном в возрасте 16–17 лет.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности