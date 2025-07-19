Подросток утонул в Карагандинской области
Обстоятельства трагедии выясняются.
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
171Фото: ДЧС КО
В Бухаржырауском районе 16-летний подросток утонул в реке, передает BAQ.KZ со ссылкой на ekaraganda.kz.
В ДЧС Карагандинской области сообщили, что из воды в реке Сокур, вблизи села Заречное, силами спасателей было извлечено тело мальчика 2009 года рождения.
ДЧС напоминает жителям, что большинство трагедий происходит из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения правил безопасности на водоемах.
Всего с начала текущего года в Карагандинской области утонули 13 человек.
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