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Подросток утонул в Карагандинской области

Обстоятельства трагедии выясняются.

Сегодня, 12:08
АВТОР
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ДЧС КО Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: ДЧС КО

В Бухаржырауском районе 16-летний подросток утонул в реке, передает BAQ.KZ со ссылкой на ekaraganda.kz.

В ДЧС Карагандинской области сообщили, что из воды в реке Сокур, вблизи села Заречное, силами спасателей было извлечено тело мальчика 2009 года рождения.

ДЧС напоминает жителям, что большинство трагедий происходит из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения правил безопасности на водоемах.

Всего с начала текущего года в Карагандинской области утонули 13 человек.

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