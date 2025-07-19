В Бухаржырауском районе 16-летний подросток утонул в реке, передает BAQ.KZ со ссылкой на ekaraganda.kz.

В ДЧС Карагандинской области сообщили, что из воды в реке Сокур, вблизи села Заречное, силами спасателей было извлечено тело мальчика 2009 года рождения.

ДЧС напоминает жителям, что большинство трагедий происходит из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения правил безопасности на водоемах.

Всего с начала текущего года в Карагандинской области утонули 13 человек.