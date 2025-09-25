В Алматы подрядная организация привлечена к административной ответственности за нарушения при строительстве инженерных сетей, которые привели к разрушению дорожного покрытия. Об этом сообщил советник акима города Ильзат Акчурин, передает BAQ.KZ.

Внеплановая проверка показала, что ТОО "СпецСтрой Групп ЛТД" допустило ряд грубых нарушений строительных норм. В частности, не были укреплены откосы траншей, обратная засыпка произведена местным влажным грунтом без послойной трамбовки, а на отдельных участках траншеи оказались заполнены грунтовыми водами.

Кроме того, по улице Аманжол и другим объектам подрядчик не уложил инертный материал, из-за чего коэффициент уплотнения оказался недостаточным. В результате на участках появились глубокие провалы и разрушения дорожного полотна во время осадков.

По итогам проверки подрядчику выдано предписание устранить выявленные нарушения до 8 октября 2025 года. В противном случае материалы будут переданы в суд для принятия процессуального решения.