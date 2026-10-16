Подстанцию «Фёдоровка» впервые за полвека масштабно обновляют

Подстанцию «Фёдоровка», которая работает с 1974 года, масштабно реконструируют. Устаревшее оборудование заменяют современными системами, чтобы повысить надёжность электроснабжения и снизить риск аварийных отключений.

Работы проводит компания «Қарағанды Жарық» в рамках инвестиционной программы на 2024–2027 годы.

На сегодняшний день уже построено новое здание закрытого распределительного устройства, обновлено открытое распределительное устройство на 110 кВ, установлены силовые трансформаторы и вспомогательное оборудование. Также подготовлена территория объекта.

Сейчас специалисты прокладывают кабельные лотки, устанавливают ограждение и подключают системы защиты и управления.

После завершения работ потребителей будут постепенно переводить на обновлённую подстанцию.

Сегодня «Фёдоровка» обеспечивает электроэнергией более 4 тысяч жителей и свыше 200 организаций. Поэтому модернизация объекта имеет важное значение для стабильного электроснабжения населения и предприятий.

Главная задача реконструкции — повысить надёжность и безопасность работы подстанции, а также свести к минимуму риск аварийных отключений.