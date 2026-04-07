В Казахстане утвердили новый стандарт обустройства укрытий для населения на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

С 1 января 2026 года в стране действует стандарт СТ РК 4016-2025, который устанавливает требования к использованию подвалов, подземных паркингов и других заглублённых помещений в качестве защитных сооружений. Документ разработан КазСтандартом по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Новый стандарт вводит единые правила обследования и адаптации зданий для защиты населения при ЧС природного, техногенного и военного характера. В нём прописаны требования к конструкциям, планировке и системам жизнеобеспечения, включая вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь.

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

"В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны", - сообщили в ведомстве

Также предусмотрены оценка технического состояния зданий, меры по усилению конструкций и типовые решения по переоборудованию помещений.

Как отметили в ведомстве, принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглублённых помещений и повысить уровень защиты населения в чрезвычайных ситуациях.