Информация о том, что многие подвалы Костаная находятся в частных руках и поэтому коммунальным службам сложно получить к ним доступ, удивила даже акима города. Он поручил срочно разобраться, однако юристы и председатели КСК утверждают, что вернуть такие помещения в коммунальную собственность уже практически невозможно в подробностях разбирался корреспондент BAQ.kz.

Главный санитарный врач Костаная Арип Мендикинов на аппаратном совещании сообщил, что число жалоб на обслуживание подвалов в городе резко выросло. Люди жалуются на постоянные протечки, антисанитарию и длительные отключения воды и света. По его словам, проблема особенно остро проявляется там, где подвалы находятся в частных руках.

Когда такие помещения топит канализационными стоками или случаются аварии, найти владельцев бывает невозможно. Жильцы сутками сидят без воды и света. Услышав это, аким Костаная Марат Жундубаев не скрывал удивления:

"Это же дикость — подвалы в частных руках! Это объекты общего пользования!"

Руководитель отдела жилищных отношений акимата не смог объяснить, как подвалы попали в частную собственность. "Так получилось", — сказал он. Тогда аким потребовал "открутить всё назад", но пока непонятно, означает ли это возможный выкуп подвалов в коммунальную собственность. В отделе жилищных отношений сообщили, что начали собирать данные о подвалах и их владельцах.

Как подвалы уходили из домов

Председатели ОСИ и КСК Костаная прекрасно помнят, как в 90-е годы подвалы массово переходили в частные руки. Тогда помещения отдавали под кафе, бильярдные, сауны и даже казино. С тех пор многие подвалы так и остались частными, а владельцы перепродают их, меняются, а жильцы десятилетиями живут без доступа к коммуникациям.

Фото Аскар Кенжетаев

Жительница дома по улице Пушкина Светлана Белова рассказывает, как их подвал продали, несмотря на протесты жильцов.

"Председатели КСК тогда собирали подписи, якобы для ремонта. Обещали, что новый владелец наведёт порядок, избавит от крыс и сырости. На деле всё обернулось проблемами".

Сначала в подвале открыли кафе, потом тренажёрный зал, затем туда зачастила молодёжь. Но самая сложная ситуация произошла в прошлом году. Дом пережил две коммунальные аварии и остался без отопления до ноября.

"На провод во дворе упало дерево, выбило пробки, и мы остались без света. Электрики не могли попасть в подвал — не было ключей. Новый владелец продавал помещение другому. Пока искали, кто откроет, техника простаивала, а у нас сгорели стиральные машины и холодильники", — вспоминает Белова.

Фото Аскар Кенжетаев

Осенью случилась новая проблема: новый хозяин решил заменить трубы, но не успел закончить ремонт к началу отопительного сезона.

"Когда весь город уже подключили к теплу, мы сидели с обогревателями. Нам обещали, что после этого всё будет идеально. Но тепло дали только в ноябре", — рассказывает жительница Юлия.

После ремонта в подвале открылся компьютерный клуб. Теперь жильцы жалуются на шум, мусор и постоянный запах — помещение то и дело затапливает сточными водами. Аварийные службы вынуждены ждать владельца, чтобы получить ключи. В ПКСК "Восход", обслуживающем дом, говорят, что не могут вмешиваться: подвал частный, собственник имеет право распоряжаться им как хочет.

Частная собственность и суды

Как оказалось, подобные случаи происходят не только в старых домах Костаная, но и в новостройках. Летом этого года жильцы дома на улице Зелёной, 25/1 узнали, что их подвал им не принадлежит. Застройщик ЖК "Альфа-Бета" продал подвальное помещение под бизнес ещё до завершения строительства.

Фото Аскар Кенжетаев

Когда в подвале произошла авария и помещение затопило, владелец подал иск на председателя ОСИ с требованием возместить ущерб. В ответ юрист и председатель ОСИ Жаслан Байбазаров подал встречный иск, чтобы признать сделку купли-продажи незаконной.

"Продажа подвальных помещений — прямое нарушение закона. Застройщик не имеет права использовать их в коммерческих целях", — утверждает Байбазаров.

Однако суд встал на сторону застройщика. Представитель компании ТОО "Елена Д" Елена Марар пояснила, что дом вводился в эксплуатацию вместе с нежилым подвальным помещением, предусмотренным проектной документацией. Суд признал сделку законной.

Фото Аскар Кенжетаве

Согласно Закону "О жилищных отношениях", с 2023 года подвалы запрещено продавать или сдавать в аренду. Но этот запрет не распространяется на те помещения, которые были проданы раньше. Кроме того, современные застройщики часто изначально проектируют подвалы как коммерческие объекты, не относящиеся к общедомовому имуществу. Таким образом, жильцы не имеют к ним никакого отношения.

Истоки проблемы: от СССР до наших дней

Председатель крупнейшего в городе КСК "Виктория" Наталья Тарасенко говорит, что практика передачи подвалов в частные руки началась ещё при СССР.

"Многие подвалы проектировались под магазины и склады. Например, подвал под мебельным магазином "Карлыгаш" сразу отдали под склад мебели. После распада СССР предприниматели просто оформили эти помещения в собственность".

Фото Аскар Кенжетаев

Она вспоминает и случай в доме по проспекту Аль-Фараби, 93:

"Там подвал занимал магазин женского белья. Когда мы пытались вернуть помещение, суд встал на сторону владельца. Сослались на то, что магазин работает больше десяти лет, исправно платит налоги и коммунальные услуги — значит, он добросовестный собственник".

По словам Тарасенко, большинство подвалов в центре Костаная уже давно принадлежат бизнесменам. В некоторых случаях они, наоборот, поддерживают порядок и ремонтируют трубы за свой счёт. Но проблема доступа для коммунальщиков остаётся, и решать её можно только через учёт и договорённости с владельцами.

Невозможно вернуть подвалы

Как сообщили в отделе жилищных отношений акимата, данных о количестве частных подвалов пока нет.

"После поручения акима мы только начали собирать информацию. Общих цифр нет", — уточнили в ведомстве.

Однако даже если подсчёт будет завершён, это мало что изменит. По словам юристов, собственник вправе не пускать в помещение никого без решения суда. Чтобы вернуть подвалы в коммунальную собственность, потребуется новый закон и огромные расходы. Один подвал в старом доме стоит 10–15 миллионов тенге, а владельцы могут назначить любую цену или вовсе отказаться продавать.

Таким образом, поручение акима "открутить всё назад" вряд ли принесёт реальный результат. Председатели КСК считают, что максимум, чего можно добиться, — это точный учёт, контроль и упрощение доступа коммунальных служб в экстренных случаях.

Наследие приватизации

Сам закон, разрешавший продажу подвалов до 2023 года, в своё время казался логичным. После развала СССР государство не имело средств содержать коммунальные объекты, и бизнес частично взял на себя эти функции. Но сегодня последствия той приватизации стали очевидны: жильцы живут над частными подвалами, не имея к ним доступа, а городские службы вынуждены ждать ключи, когда под ногами затапливает канализацией.

Ситуация с подвалами в Костанае показала, как ошибки приватизации 90-х и пробелы в законодательстве могут десятилетиями влиять на жизнь горожан. Городские власти начали разбирательство, но вернуть всё "назад" уже невозможно — слишком глубоко и прочно эти подвалы ушли в частные руки.