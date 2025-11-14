13 ноября в Уйгурском районе Алматинской области пресечён несанкционированный сбор граждан, в ходе которого был подожжён государственный флаг и изображения руководства иностранного государства, передаёт BAQ.KZ.

По решению суда 12 участников получили административный арест сроком до 15 суток, ещё 6 человек оштрафованы на 20 МРП.

Возбуждено уголовное дело по факту разжигания розни.

Полиция проводит следственные мероприятия и напоминает, что любые действия, направленные на нарушение общественной безопасности и посягательство на государственные символы, будут пресекаться в строгом соответствии с законом.