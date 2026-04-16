Республиканские метеорологи сообщили о серии штормовых предупреждений, передает BAQ.kz.

В большинстве регионов страны ожидается неустойчивая погода: осадки, сильный ветер, грозы, а местами — снег, гололёд и пыльные бури.

В области Жетысу ночью и днём прогнозируются дождь и гроза, в горных районах — снег и местами град. Порывы ветра могут достигать 28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, в том числе в Талдыкоргане.

В Алматинской области ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки. В горах возможен мокрый снег и град, а также сильный ветер до 25 м/с. В Алматы и Конаеве прогнозируются дожди и грозы.

В Жамбылской области — дожди, грозы, в горах снег. Местами возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер до 28 м/с. В Таразе ожидаются сильные дожди и усиление ветра.

В Туркестанской области и Шымкенте — сильные дожди, грозы и шквалистый ветер. В горных районах — наиболее интенсивные осадки.

В Кызылординской области прогнозируются дождь, гроза, пыльные бури и шквалистый ветер до 28 м/с.

В Мангистауской и Атырауской областях ожидаются дожди и грозы, местами сильные. Ветер усилится до 20–25 м/с.

В Западно-Казахстанской области — небольшой дождь и гроза, местами сильный ветер.

В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и области Абай прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман и сильный ветер до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки, гололёд и туман. В Усть-Каменогорске — дождь со снегом и гололёд.

В Павлодарской области — осадки и туман, местами гололёд.

В Северо-Казахстанской области продолжается повышение уровня воды в реке Есиль в районе Петропавловска. Есть риск подтоплений низинных территорий и дорог.

По многим регионам сохраняется:

сильный и порывистый ветер до 28 м/с;

грозы и ливни;

гололёд и снег в северных и восточных областях;

высокая пожарная опасность на юге и юго-востоке;

пыльные бури в отдельных районах.

Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность, избегать нахождения под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями, а также учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.