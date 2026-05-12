Погода резко ухудшится во всех регионах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным метеослужбы, 12 мая в большинстве регионов страны будет нестабильная и местами опасная погода, передает BAQ.kz.
Ожидаются сильные осадки, грозы, шквалистый ветер, пыльные бури, а также ночные заморозки и высокая пожароопасность.
В Алматинской области и горах Иле Алатау ночью ожидаются сильные дожди, местами переходящие в снег в высокогорье. Возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.
В городе Алматы ночью прогнозируются сильные дожди и грозы.
В Жамбылской области в горах –сильные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер. Ветер до 23 м/с.
В городе Тараз – дождь и гроза ночью, сильный ветер утром и днем.
В Туркестанской области в горных районах – кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер до 23 м/с.
В Карагандинской области ожидаются заморозки от –1 до – 6°C ночью, а также сильный ветер.
В Астане ночью температура опустится до –3, а днем ожидается сильный ветер до 20 м/с.
В Акмолинской области ночью заморозки до –6°C, местами туман и слабые дожди.
В Восточно-Казахстанской области и области Абай будет дождь, снег в горных районах, туман и сильный ветер до 23 м/с. Ночью заморозки до –3°C.
В Павлодарской области прогнозируется сильный ветер до 23–28 м/с и местами осадки.
В Кызылординской и Атырауской областях ожидаются пыльные бури, особенно днем. Ветер до 20 м/с.
В Западно-Казахстанской области – дожди с грозами и сильный ветер.
На севере, западе и в центре страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, особенно в засушливых районах.
Главное на 12 мая
- сильные дожди и грозы в южных и горных районах
- снег в высокогорье
- заморозки ночью в центре и на севере
- пыльные бури на западе
- ветер до 20-28 м/с в отдельных регионах
- высокая пожароопасность
Казахстанцам рекомендуется ограничить поездки, соблюдать осторожность на дорогах, избегать открытых пространств во время гроз, также подготовиться к заморозкам.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме