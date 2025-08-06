  • 6 Августа, 12:35

Погода в Казахстане: жара на юге, дожди и грозы на севере

На юге снова жара.

Сегодня, 11:51
АВТОР
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unsplash Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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Фото: unsplash

Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ

Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градусов тепла.

А вот северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс – пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града.

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