Погода в Казахстане: жара на юге, дожди и грозы на севере
На юге снова жара.
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
80Фото: unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.
Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градусов тепла.
А вот северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс – пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града.
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