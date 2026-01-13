Вечерние рейсы авиакомпании Air Astana, вылетающие из Алматы и выполняемые на воздушных судах семейства Airbus NEO, задерживаются из-за сложных метеоусловий, передает BAQ.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стали переохлаждённый туман и снижение видимости менее чем до 150 метров. В таких условиях Air Astana действует в рамках эксплуатационных ограничений на вылет, установленных производителем самолётов Airbus.

Для выполнения части рейсов авиакомпания планирует задействовать резервный самолёт FlyArystan.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana.