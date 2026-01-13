Погодные условия привели к задержкам рейсов Air Astana в Алматы
Сегодня, 19:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
74Фото: BAQ.KZ архив
Вечерние рейсы авиакомпании Air Astana, вылетающие из Алматы и выполняемые на воздушных судах семейства Airbus NEO, задерживаются из-за сложных метеоусловий, передает BAQ.kz.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стали переохлаждённый туман и снижение видимости менее чем до 150 метров. В таких условиях Air Astana действует в рамках эксплуатационных ограничений на вылет, установленных производителем самолётов Airbus.
Для выполнения части рейсов авиакомпания планирует задействовать резервный самолёт FlyArystan.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana.
Самое читаемое
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть
- Убийство семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена дочь погибших