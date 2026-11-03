Погоня на Каспии: КНБ перехватил катер со 109 килограммами наркотиков

В Каспийском море пресекли деятельность международного канала наркотрафика. Трое иностранцев попытались скрыться от преследования на катере, но были задержаны. Еще двух человек задержали на побережье Мангистауской области.

Операцию провели 1 ноября сотрудники Пограничной службы совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Мангистауской области.

По информации ведомства, трое иностранных граждан пытались уйти от преследования на плавательном средстве. Одновременно на прибрежной территории задержали двух граждан Казахстана.

В ходе операции изъяли 109 килограммов наркотиков, в том числе 22 килограмма опия, 27 килограммов гашиша и 60 килограммов марихуаны. Изъят и маломерный быстроходный катер.

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

На данном этапе КНБ не раскрывает гражданство задержанных иностранцев и другие обстоятельства дела. В ведомстве пояснили, что дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.