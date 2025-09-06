В Афганистане официально завершили поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 31 августа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на The Insider. Трагедия унесла жизни более 2200 человек, тысячи получили ранения. Но самое страшное — женщины оказались фактически "невидимыми" для спасателей.

Стихия разрушила десятки деревень в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар. Госпитали переполнены, тысячи семей остались без крова. Однако, как выяснила The New York Times, женщин почти не вытаскивали из-под завалов. Причина — строгие правила "Талибана": мужчинам запрещено прикасаться к женщинам, которые не являются их родственницами. В деревне Андарлуккак спасатели срочно выносили мужчин и детей, а женщин оставляли в стороне.

Нас собрали в углу и забыли о нас. Никто не помог, даже не подошёл, — рассказала журналистам 19-летняя Биби Аиша, которая три ночи с маленьким сыном провела под открытым небом, дожидаясь помощи, так и не приехавшей.

Волонтёры подтверждают: раненые женщины оставались под завалами, пока из соседних деревень не приедут женщины-спасатели. Если рядом не оказывалось мужских родственников, их тела вытаскивали только за одежду, чтобы не допустить физического контакта.

Гуманитарные организации называют ситуацию "двойным захоронением": под камнями и под системой дискриминации. Женщины в Афганистане сегодня лишены права на образование, на работу в большинстве сфер, на самостоятельные поездки. В прошлом году талибы запретили женщинам учиться на медицинских факультетах — и именно сейчас эта политика обернулась смертельной ценой.