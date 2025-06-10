С 2 по 6 июня Министерство внутренних дел Казахстана провело республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қару", направленное на изъятие незаконного оружия и боеприпасов, передает BAQ.KZ. В результате операции было изъято 400 единиц оружия, более 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств. Кроме того, правоохранители обнаружили 40 тайников с оружием и боеприпасами, а также изъяли несколько единиц оружия и полицейскую экипировку, похищенную во время январских событий, включая два автомата Калашникова, четыре пистолета и служебные бронежилеты, каски и щиты.

Особое внимание было уделено проверке владельцев гражданского оружия: проверено более 29 тысяч человек, из которых 845 были привлечены к административной ответственности. Также было обследовано свыше 10 тысяч крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия.

Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, добровольная сдача оружия остается одним из наиболее эффективных методов борьбы с незаконным оборотом оружия. Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять сознательность и активно участвовать в обеспечении общественной безопасности, сдавая незаконно хранимое оружие, что освобождает от уголовной и административной ответственности.