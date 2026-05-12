Похищенную у Гудстиккера картину обнаружили в частном доме в Нидерландах
Сегодня 2026, 08:09
119Фото: Arthur Brand
В Нидерландах разгорелся скандал вокруг картины "Портрет молодой девушки" художника Туна Келдера, которая, по данным расследования, до сих пор находится у наследников нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что произведение искусства было похищено нацистами во время Второй мировой войны из коллекции известного еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера, чьё собрание насчитывало более 1200 работ и считается одним из крупнейших случаев разграбления искусства в Нидерландах.
Часть коллекции тогда оказалась у высокопоставленных нацистов, включая Германа Геринга, а затем у Сейффардта, который возглавлял нидерландский добровольческий корпус СС.
По данным издания, картина до сих пор находится в доме семьи Сейффардта в районе Утрехта. При этом родственники, по информации расследователей, осознавали её происхождение и считали её "награбленным еврейским искусством", которое нельзя продавать.
