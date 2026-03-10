За трое суток - с 7 по 9 марта - в Казахстане спасли и эвакуировали 78 человек, среди них семь детей. Кроме того, из снежных заносов вызволили 29 автомобилей, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Поиски с воздуха

Одной из самых сложных операций стала поисковая работа в Костанайской области. Там мужчина отправился на снегоходе искать лошадей, однако техника сломалась, и он не смог определить своё местоположение.

К поискам подключились спасатели, полиция, местные жители и представители местных властей. Для обследования территории задействовали вертолет "Казавиаспас" и вездеходную технику.

Сначала спасатели обнаружили сломанный снегоход примерно в 20 километрах от поселка Карасу. Затем с воздуха заметили следы в снегу, которые и привели к мужчине. Его нашли живым и доставили в населенный пункт.

Машины застревали на трассах

Из-за сильной метели и снежных заносов автомобили застревали на дорогах в разных регионах страны.

В Атырауской области возле поселка Акмешит сломался автомобиль. Спасатели эвакуировали водителя и двух пассажиров в ближайший населённый пункт.

В Жамбылской области на закрытом участке трассы Алматы - Ташкент из-за технической неисправности остановилась легковая машина. Транспортное средство с тремя пассажирами отбуксировали до ближайшего населённого пункта.

В области Абай трое мужчин застряли на полевой дороге, когда их автомобиль попал в поток талых вод. Спасателям пришлось преодолеть около 40 километров, чтобы добраться до места и эвакуировать людей.

Людей вытаскивали из снежного плена

В Северо-Казахстанской области из снежных заносов вызволили семь автомобилей, в которых находились 20 человек, включая троих детей. Людей сопроводили до ближайших населённых пунктов.

В Акмолинской области спасатели помогли двум мужчинам, чей автомобиль застрял в глубоких сугробах возле села Шалкар.

В Актюбинской области из снежных заносов освободили несколько автомобилей и помогли 17 людям. В одном из случаев спасателям пришлось срочно доставить годовалого ребёнка вместе с матерью в больницу.

Люди застряли в степи на двое суток

В Кызылординской области спасатели нашли автомобиль с четырьмя мужчинами, которые застряли в труднодоступной местности и не могли выбраться уже двое суток.

Поиски осложняли бездорожье и грязевая масса. Для разведки местности использовали беспилотник, а к месту происшествия направили высокопроходимую технику. Мужчин обнаружили и доставили в областной центр.

Предупреждение для водителей

Спасатели призывают жителей внимательно следить за штормовыми предупреждениями и по возможности отказаться от дальних поездок в период сильной метели и плохой видимости. Перед выездом рекомендуется уточнять информацию о состоянии автодорог.