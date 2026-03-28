Поиски утонувшего восьмилетнего ребенка продолжаются в Туркестанской области
В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники МЧС.
Сегодня 2026, 10:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:12Сегодня 2026, 10:12
Фото: Pixabay.com
В Келесском районе Туркестанской области продолжаются поиски восьмилетнего ребенка, который, по предварительным данным, утонул в реке Келес, передает BAQ.KZ.
По информации спасателей, происшествие произошло 23 марта около 17:00. Как рассказала мать ребенка, во время игры он упал в воду и утонул.
В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, полиции, представители местных исполнительных органов, а также родственники и жители района.
«К поисково-спасательным работам по поиску ребенка 2018 года рождения привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции, местных исполнительных органов, родственники и местные жители. Всего в поисках участвуют более 120 человек, 15 единиц техники, 12 плавсредств и 2 беспилотных летательных аппарата», – сказал заместитель начальника областного ДЧС полковник Асхат Ержанов.
На данный момент поисковые работы продолжаются.
