В Келесском районе Туркестанской области продолжаются поиски восьмилетнего ребенка, который, по предварительным данным, утонул в реке Келес, передает BAQ.KZ.

По информации спасателей, происшествие произошло 23 марта около 17:00. Как рассказала мать ребенка, во время игры он упал в воду и утонул.

В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, полиции, представители местных исполнительных органов, а также родственники и жители района.

«К поисково-спасательным работам по поиску ребенка 2018 года рождения привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции, местных исполнительных органов, родственники и местные жители. Всего в поисках участвуют более 120 человек, 15 единиц техники, 12 плавсредств и 2 беспилотных летательных аппарата», – сказал заместитель начальника областного ДЧС полковник Асхат Ержанов.

На данный момент поисковые работы продолжаются.