В Костанайской области остро ощущается нехватка загородных детских лагерей. С наступлением лета дефицит мест стал особенно заметен. В этом году ситуация осложнилась многочисленными жалобами родителей на завышенные цены, в том числе на путёвки в государственные учреждения. При этом получить их непросто — требуется стоять в очередях. Те, кому удалось устроить ребёнка в лагерь, выражают недовольство уровнем обслуживания и обеспокоены вопросами безопасности. Дополнительную проблему создаёт отсутствие в самом Костанае собственного детского лагеря, что усложняет организацию отдыха для школьников, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Бюджеты есть — а лагерей нет

О том, что за Костанаем не закреплено ни одного детского загородного лагеря местные чиновники говорят уже несколько лет. В середине мая этого года проблему нехватки детских лагерей вновь подняли на аппаратном совещании с участием акима областного центра Марата Жундубаева.

Отчитываясь о предстоящем летнем отдыхе детей руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева сообщила, что система образования области охватывает более 37 000 школьников. Отдельное внимание уделяется детям из социально уязвимых слоев населения и детям с особыми образовательными потребностями.

"В этом году такие дети будут охвачены различными программами отдыха и питания в рамках оздоровительной летней кампании. На эти цели для 1226 школьников из социально уязвимых категорий граждан выделено более 60 млн тенге. В частности, 182 ребенка отдохнут за счет бюджета в загородном лагере "Чайка", расположенном в Кокшетау. На путевки для них и трансфер за пределы нашей области выделено 23 млн тенге. Таким образом, стоимость одной путевки с учетом доставки до детского лагеря и обратно составила около 125 000 тенге", - сообщила на совещании руководитель отдела образования Костаная.

По ее словам, еще 8 млн тенге выделено на то, чтобы 884 школьника из социально уязвимых слоев населения получили бесплатное горячее питание в пришкольных лагерях. В прошлом году таких школьников было меньше - 808 человек и финансирование для них горячего питания составило 5,5 млн тенге.

Дети с особыми образовательными потребностями в этом году отдохнут в загородном лагере "Хатико", который расположен в лесу, на 27-ом километре трассы в Сарыкольском районе Костанайской области. Для отдыха 200 таких детей в специализированном лагере местный бюджет выделили 30 млн тенге.

Разрушены, проданы, забыты

Говоря о том, что костанайских детей из социально-уязвимых слоев населения направляют на отдых в Кокшетау, расположенный за 400 километров от Костаная, руководитель городского отдела образования ответила, что это не блажь, а необходимость. Своего лагеря у областного центра нет, а детям отдыхать где-то надо.

"Это действительно вынужденная мера. Мы отправляем детей в лагерь Кокшетау, потому что все местные площадки заняты", - согласил аким Костаная Марат Жундубаев.

Он поручил восстановить давно заброшенный лагерь "Чайка", который находится недалеко от областного центра. Он распорядился, чтобы городской отдел образования подготовил письмо о реконструкции бездействующего лагеря. И подчеркнул, что к этому вопросу должны подключиться депутаты городского маслихата.

Но проблема отсутствия собственного лагеря у Костаная и общая нехватка площадок для загородного отдыха детей со всей области не нова. Ее озвучивают уже много лет, а она все никак не решается. Буквально в мае прошлого на одном из брифингов и.о. руководителя отдела воспитательной работы управления образования Костанайской области Каламкас Каратаева сообщала, что у Костаная по-прежнему нет своего лагеря.

"На балансе городского акимата был лагерь "Нива", который находится на границе Алтынсаринского и Костанайского районов, но он был передан на баланс департамента полиции области. Они хотели его восстановить и сделать ведомственным. Не знаю по какой причине, но лагерь так и не восстановили, а город в итоге остался вообще без собственного лагеря на балансе", - рассказала тогда и.о.руководителя отдела по воспитательной работе.

Она также отметила, что в итоге департамент полиции обратился с просьбой к управлению образования, чтобы лагерь поставили на баланс акимата региона, но этого тоже не произошло. Восстановить лагерь "Нива", по ее словам, обойдется бюджету очень дорого, потому что он находится в крайне плачевном состоянии.

В 2025 году управление образования планировало подать бюджетную заявку для восстановления детского лагеря "Нива" и передачи его на баланс городскому или областному акиматам. Но в этом году выяснилось, что воз и ныне там: загородных детских лагерей не хватает, а за Костанаем по-прежнему не закреплен ни один лагерь для отдыха школьников.

На том же брифинге сообщалось, что уже к концу 2024 году откроется обновленный лагерь в Аулиекольском районе. Прежний сильно пострадал при пожаре. Напомним, что осенью 2022 года в селе Аманкарагай Аулиекольского района разгорелся крупный пожар. Из-за него пострадало 108 жилых домов и построек, в том числе, детский лагерь. Из Аулиекольского района эвакуировали почти 2000 человек, который разместили в школе. В итоге пострадавший от большого огня загородный детский районный лагерь успешно восстановили, а до областного центра руки так и не дошли.

Учитывая, что аким Костаная дал поручение направить письменное обращение о необходимости восстановления загородного летнего лагеря, мы обратились за комментарием в отдел строительства города.

"Никакого письма о разработке проектно-сметной документации или о том, что нужно просчитать сумму восстановления здания бесхозного лагеря к нам не поступало", - сообщили нам в отделе строительства акимата и попросили обратиться в управление образования Костанайской области.

"Письменное обращение о восстановление лагеря для летнего отдыха детей "Нива" из отдела образования к нам поступило, - подтвердила руководитель отдела по воспитательной работе этого ведомства Карлыгаш Мурзажанова. - Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но сразу скажу, что лагерь "Нива" в таком состоянии, что его, скорее всего, невозможно будет восстановить. Его нужно будет сносить и заново строить новый лагерь, а это уже капитальное строительство".

Цена каникул: отдых не для всех

По словам Мурзажановой, в этом году в Костанайской области принимают детей для отдыха 12 загородных летних лагерей. Из них 9 государственных. Но цены в некоторых государственных и частных практически не отличаются. Руководитель отдела по воспитательной работе привела в пример детские государственные лагеря Рудного, Денисовского, Алтынсаринского районов. За 10 дней пребывания в них нужно отдать от 35 000-40 000 тенге до 55 000 тенге. При этом, к примеру, в частном летнем лагере "Строитель" путевка для ребенка не те же 10 дней обойдется в 60 000 тенге, в частном лагере "Болашак" - 70 000 тенге, "Светофор" - 75 000 тенге.

Кстати, детский лагерь "Светофор" расположен на территории знаменитого лесного массива Костанайской области рядом с санаторием "Сосновый бор", вблизи лечебного солено озера. Он всегда пользовался особой популярностью у детей, еще с советских времен. Но потом его выкупили в частные руки, условия содержания улучшили - построили новые корпусы для проживания детей, столовую. Но, несмотря на это 5 лет назад лагерь закрылся. Корпуса простаивали, другие здания тоже ветшали, и власти ничего не могли с этим сделать, несмотря на катастрофическую нехватку загородных площадок. Так как лагерь находится в частных руках, а как известно, хозяин - барин.

В этом году "Светофор" вновь заработал после пятилетнего простоя, обрадовали нас в управлении образования Костанайской области. Правда цена пребывания детей за 10 дней стала одной из самых высоких в области. Как нам пояснили представители частного детского лагеря, повышение связано с тем, что в прошлом году в лагере сделали хороший ремонт, многие постройки капитально обновили, привели в порядок территорию.

"Одни из самых дешевых остается детский государственный лагерь, расположенный в Карабалыкском районе. Цена пребывания в нем за 10 дней составляет всего 18 000 тенге. На образование цены путевок в детские лагеря могут влиять только местные отделы образования. Все зависит от их бюджетов. Какие-то отделы компенсируют большую часть затрат и путевка становится дешевле для родителей, какие-то меньше и тогда путевка дорожает", - пояснила Мурзажанова.

Возможно, что низкая цена путевок в лагерь в Карабалыкском района связана и с его большой удаленностью от Костаная. Он находится на границе с Россией, почти за 200 километров от областного центра. И желающих родителей отправить туда детей из Костаная гораздо меньше. Все хотят, чтобы дети были поближе к дому, поэтому отправляют детей в лагеря ближайших районов - Костанайского, Алтынсаринского. А, как известно, спрос рождает предложение.

Самым большим и популярным детским лагерем в Костанайской области остается частный "Болашак". Он расположен как раз на границе Костанайского и Алтынсраинского районов и может принимать до 550 детей в смену - максимальное количество для региона.

Несмотря на то, что цена на путевку за 10 дней пребывания одного ребенка в этом лагере доходит до 70 000 тенге, именно в него хотят отправить своих детей большинство родителей. Настолько сильно, что в этом году продажа путевок в "Болашак" спровоцировала настоящую давку. Видео о фото того, как родители толкают друг друга в очереди, быстро разлетелось по социальным сетям и местным пабликам и спровоцировало скандал.

Очередь длиной в лето

Продажа путевок проходила в здании торгового дома "Парус". Очевидцы засняли, что люди занимали очередь за путевками с 5-6 утра, когда здание еще было закрыто. Когда его открыли, толпа хлынула внутрь и в небольшом торговом центре оказалось более 500 человек, началась давка и конфликты. Позже родители, стоящие в очереди, рассказывали, что в "Болашак" хотят попасть не только городские дети, но и районные, так как он удобно расположен и у него положительные отзывы.

Ситуация с продажей путевок настолько накалилась, что на место прибыли полицейские патрули для обеспечения порядка и во избежание столкновений и усиления конфликтных ситуаций. В управлении образования области, комментируя этот инцидент, вновь ответили, что не имеют рычагов давления на частные лагеря.

"Продажа путевок в "Болашак" началась в начале марта этого года, она проходила в здании в Костанае. Старт продаж путевок начался в частный лагерь раньше, чем продают путевки в государственные лагеря. В них путевки продаются при отделах образования, поэтому ажиотажа нет, так как все согласуется заранее по телефону. И родители просто приходят и выкупают путевки. Но повлиять на частные лагеря мы не можем. Это ответственности владельца и администрации лагеря", - прокомментировала эту ситуация пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Она пояснила, что в 12 лагерях с учетом вместимости загородных летних заведений и распределения смен за лето успевают отдохнуть всего около 8000 детей костанайского региона. Хотя детей по области гораздо больше - около 100 000 человек. Альтернативой считаются детские пришкольные площадки, на которых детям обеспечивают горячее питание, делят на отряды, проводят развивающие игры. Но многие родители хотят, чтобы дети отдохнули на природе, рядом с водоемом, а не проводили лето в душном городе. Отсюда такая огромная потребность в детских лагерях.

В управлении образования отметили, что раньше было много ведомственных детских садов, принадлежащих определенным организациям. К примеру, геологоразведочным организациям или электроснабжающим компаниям. Когда у них начались проблемы с финансированием, то первое, что от чего они отказались - содержание детских лагерей, потому что это требует огромных вложений. Отсюда и вся цепочка проблем.

На данный момент таким ведомственным детским садом можно назвать только один во всей области. Это загородный лагерь с дневным пребыванием "Золотой фазан", стоимость путевок в который компенсируют только сотрудникам костанайской теплоэнергетической компании. И то за счет средств профсоюза. Остальные лагеря четко делятся на частные и государственные.

"Сейчас в Костанайской области около 5-6 заброшенных, бесхозных лагерей. Конечно все они находятся в красивых местах, преимущественно в лесах, рядом с водоемами, как того требуют правила. Но все настолько пришли в пригодность, что их нужно сносить и заново строить", - сообщила руководитель отдела по воспитательной работе управления образования Мурзажанова.

Но с нуля построить 5 детских лагерных лагерей пока что непосильная задача для местного бюджета. Хотя никто даже не обсчитывал, во сколько обойдется проектно-сметная документация и само строительство. Поэтому точной суммы, которая требуется на восстановление одного лагеря, назвать не может никто. В управление образования Костанайской области лишь отметили, что суммы даже по обычному уходу за детскими лагерями настолько внушительные, что в этом году бюджет не нашел деньги даже на обычный текущий ремонт 9-ти государственных загородных зданий.

"Текущий ремонт был в прошлом году, хотя его нужно делать регулярно. Ведь здания детских лагерей эксплуатируются всего три летних месяца, а большую часть времени простаивают. Дожди, снег - все это влияет на здание не в лучшую сторону и ремонты нужны. Но денег нет даже на них, не говоря уже о капитальном строительстве", - констатируют в управлении образования области.

И добавили, что по-хорошему Костанаю нужен круглогодичный детский лагерь, а не с летним пребыванием детей на короткое время.

Безопасность: обещали, но не гарантировали

Родители тех детей, которые смогли в этом году достать путевки и отправить своих чад в загородные лагеря, в середине мая этого года вновь оказались в центре скандала. Теперь возмущения касались обработки лагерей сильно действующими ядовитыми веществами, как утверждали в различных чатах родители. В частности, "Циперметрионом" - препаратом, который обладает высокой токсичностью и может влиять на психоэмоциональное состояние людей и центральную нервную систему.

В управлении образования подтвердили, что для подготовки лагерей к детскому отдыху в них проводится дезинсекционная обработка территорий, чтобы обезопасить пребывающих от клещей, комаров, вредных жуков и других насекомых. Для этого уполномоченное ведомство заключает договор с компанией, которая выиграла эту услугу на сайте госзакупок. В закупках участвуют только компании, специализирующиеся на предоставлении услуг по дезинсекции.

"Дезинсекционная обработка проводится задолго до поступления детей и при их отсутствии на территории загородных лагерей. Дезинсекция проводилась инсектоакарицидным средством "Ципертрин" и "Циперметрин-25". Они представляют собой третий и четвертый классы опасности. Это означает, что оба препарата являются умеренно-опасными и малоопасными веществами, о чем указано в едином реестре свидетельств государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза", - отметили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

В общем, проблем масса. И с непосредственным пребыванием детей на территории лагерей, и с путевками. Но главной остается - отсутствие собственного круглогодичного детского лагеря у Костаная, который помог бы хоть как-то снизить ажиотаж. Впрочем, сезон летнего отдыха для детей только начался и что ждет впереди пока неизвестно.

Напомним, что всего полтора года назад прокуратура Костанайской области выявила нарушения во всех действующих летних лагерях. В частности, были выявлены многочисленные несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, правил противопожарной безопасности, правил составления меню для детей и трудового законодательства, констатировал тогда заместитель прокурора области Марат Сматов. Поводом доя проверки детский лагерей региона послужила ситуация в детском лагере Алматы "Арман дала". Тогда родители сообщили, что их дети проводили время в тесных, душных, непроветриваемых помещениях лагеря, а рядом отдыхали полуголые мужчины, которые арендовали сауну по соседству с детьми.

Скандал разразился на всю страну и лагеря Костанайской области оказались одними из первых в числе проверяемых, потому что жалобы на них регулярно поступали от родителей. Руководитель управления образования региона тогда отмечала, что пока не понесла за это наказание, а все нарушения, на которые указала будет исправлены. Правда не все из них можно было исправить оперативно. Были, к примеру, такие, где требовалась специализированная техника, чтобы обеспечить создание минерализованной полосы шириной не менее четырех метров. Она делается для того, чтобы исключить возможность распространения огня в случае лесных пожаров. В лисаковском лагере "Алый парус" такой полосы не оказалось, потому что детский частный лагерь долго простаивал, лесополоса разрослась. И когда его вновь отремонтировали и ввели в эксплуатацию, сделать специальную минерализованную полосу просто не успели. Вот вам еще один аргумент в пользу того, как сложно восстановить детские заброшенные лагеря после долгого простоя. Если учесть, что в Костанайской области возрождать их еще даже не начинали, а все заканчивается на уровне разговоров и поручений, то ждать открытия хотя бы еще одного детского лагеря, видимо, придется еще очень долго.

Власти, похоже, тоже начали понимать масштаб проблемы: вопросом детского отдыха озаботились в правительстве и Министерстве просвещения, которому теперь подчинены загородные лагеря. Там решили вернуть обязательное лицензирование — ту самую норму, которую отменили еще в 2012 году. Вдобавок прозвучала инициатива переименовать лагеря в "детские оздоровительные центры", а президент поручил построить ещё 50 таких объектов по стране. Правда, внедрение лицензирования отложили до 2026 года — якобы, чтобы владельцы успели подготовиться. В целом разработали 11 новых правил, призванных сделать детский отдых безопаснее. Но когда они реально начнут работать и изменят ли что-то на деле — пока большой вопрос.