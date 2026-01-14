  • 14 Января, 16:13

Показательный суд организовали в Атырауской области

К нему онлайн подключили около 2 тысяч студентов

Фото: BAQ.KZ – архив

Показательный (открытый) судебный процесс для студентов колледжей организовали Прокуратура Атырауской области совместно со Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних, передает BAQ.KZ

К открытой трансляции судебного заседания в онлайн-формате подключились около 2 тысяч студентов четырех колледжей.

– Основная цель мероприятия – формирование правовой культуры подрастающего поколения и профилактика правонарушений. Прямая трансляция судебного заседания позволяет донести правовое воспитание до молодежи современными методами.

В ходе заседания 10 подсудимых, в том числе один несовершеннолетний, признаны виновными в совершении преступлений, по фактам причинения средней тяжести вреда здоровью и хулиганства, совершенное группой лиц, им назначены наказания в виде ограничения свободы на срок от трех до шести лет, – отметили в прокуратуре Атырауской области.

 

