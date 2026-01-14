Показательный (открытый) судебный процесс для студентов колледжей организовали Прокуратура Атырауской области совместно со Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

К открытой трансляции судебного заседания в онлайн-формате подключились около 2 тысяч студентов четырех колледжей.