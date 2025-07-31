Жители Алматы заметили необычную активность коммунальных служб - вдоль Восточной объездной дороги (ВОАД) стали распылять ярко-зелёную жидкость на пожелтевшую траву. Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях: от иронии до негодования. Корреспондент BAQ.kz выяснил, что на самом деле происходит и зачем траву покрывают краской.

Всё началось с видео

На днях в соцсетях Алматы появляется видео, на котором рабочие коммунальных служб заливают участки выгоревшего газона ярко-зелёным составом вдоль Восточной объездной автодороги. Пользователи Instagram начали шутить, что "трава слишком дорогая, проще покрасить", а кто-то назвал это "зелёным макияжем к приезду высоких гостей".

Видео быстро распространилось в Telegram-каналах и новостных порталах, вызвав волны критики, удивления и тревоги: "Почему не поливают?", "Это безопасно?", "Это показуха или экстренная мера?"

В ответ на резонанс аким Медеуского района Еркебулан Оразалин пояснил, что это не краска в прямом смысле слова, а специальный состав на основе пищевых красителей и удобрений.

По его словам, это сертифицированное средство на органической основе, безопасное для людей, животных и растений. Оно применяется в тех местах, где система автоматического полива не функционирует или неэффективна, а температура воздуха достигает экстремальных отметок.

"Используемые составы содержат пигмент и комплекс удобрений. Они позволяют сохранить остаточную влагу, защищают почву от перегрева и создают визуально ухоженный облик", - заверил аким района.

Официальные лица подчеркнули: технология не уникальна для Алматы. В странах с засушливым климатом - таких как ОАЭ, США, Южная Корея, Испания - подобные методы применяются в ландшафтном дизайне, как временное решение в условиях аномальной жары или засухи.

Также известно, что покраска травы может применяться при подготовке городов к международным форумам и визитам делегаций. Однако в Алматы, как утверждают чиновники, "эстетика применяется в интересах горожан, а не ради протокола".

Общественная реакция: между сарказмом и критикой

Многих жителей удивило, почему вместо полива газоны красят. В акимате на это ответили, что автоматический полив вдоль ВОАД временно не работает из-за ремонтных работ, кроме того, в жаркие месяцы используется дополнительный полив водовозами - 3 машины днём, 5 – ночью; параллельно ведутся работы по замене растений на засухоустойчивые виды.

Однако стоит признать, что часть территории осталась выгоревшей, и именно там применили зелёный состав.

Соцсети и комментаторы СМИ не оставили ситуацию без внимания: "Деревья сухие, трава жёлтая. Но красиво ведь - покрашено", "Это макияж или маскировка под озеленение?", "Вы бы лучше систему капельного полива восстановили".

Некоторые предположили, что это просто "имитация благоустройства", особенно в контексте приближающегося визита высокопоставленных лиц или праздничных мероприятий. Другие опасаются, что такие меры могут стать нормой вместо устойчивого озеленения.

А что с устойчивостью?

Некоторые специалисты по ландшафту, опрошенные местными СМИ, отмечают, что краткосрочный эстетический эффект не решает долгосрочную проблему истощения почвы и засухоустойчивости городских зелёных насаждений. Заменять сухую траву на краску - это временная косметика, а не озеленение в полном смысле слова.

Своим мнением поделился архитектор Павел Савранчук, подчёркивая, что в теории подобная технология может иметь право на существование - при условии правильного применения.

"Это отработанная технология, так называемый “жидкий газон”. Посевной материал, подкормка и колор. Но насколько она качественна и соответствует методике, сказать трудно. Возможен и чисто внешний эффект - краситель. По идее это должен быть жидкий способ посева газона, а что на самом деле - неизвестно", - отмечает архитектор Павел Савранчук.

Что за состав?

По данным с официальных источников, применяемый в составе раствор основан на органических пигментах и удобрениях, растворим в воде и смывается после нескольких поливов, не содержит токсичных веществ, прошёл сертификацию и используется точечно, только на сильно выгоревших участках.

Визуальный эффект сохраняется от пяти до десяти дней. Далее требуется повторное нанесение или восстановление естественного газона.

Сомнения в эффективности состава с точки зрения агрономии выразил агроном Кристина Митрофанова с огромным практическим опытом в уходе за зелёными насаждениями. По ее словам, идея о том, что краска одновременно может быть удобрением, вызывает серьёзные вопросы.

"Я впервые слышу о покраске газона. Может быть, такие составы есть, надо посмотреть… Скорее всего, это действительно краска, которой просто опрыскали пожелтевшую траву. Возможно, существуют подобные составы, но мне пока не попадались научные или аграрные материалы на эту тему. В классической агротехнике газон высевается иначе: семена предварительно замачиваются на 10–12 часов, чтобы ускорить прорастание. Можно добавлять стимуляторы роста и удобрения, смешивая их с семенами - но всё это именно для посева, а не для окрашивания травы", - отмечает агроном.

Также она подчеркнула, что удобрения не действуют мгновенно, и тем более - не способны "окрасить" траву зелёным цветом за один день.

"Чтобы удобрения начали работать, должно пройти не менее 10–14 дней. Даже если использовать усиленные препараты, визуальный эффект проявляется только со временем. Если же мы видим зелёный цвет сразу после обработки, это означает лишь одно: сработал краситель, а не агротехника. Да, теоретически можно совместить удобрение с красящим пигментом, но никакой эффект озеленения в первые дни невозможен - трава либо уже зелёная, либо остаётся сухой".

Учитывая комментарии агронома, складывается впечатление, что в данном случае речь идёт именно о косметическом приёме, а не об агротехническом решении.

Уместно ли такое решение?

Если рассматривать ситуацию в контексте климатической реальности - жара, малое количество осадков, нагрузка на коммунальные службы - можно понять, почему прибегают к подобной практике. Однако горожане всё чаще требуют не временных решений, а системной заботы о городской зелени, например, модернизации систем полива, посадку устойчивых видов травы, цветов, учитывание мнений экологов, агрономов, архитекторов.

На этот аспект обращает внимание архитектор Валерия Букейханова, сравнивая официальные заявления с тем, что действительно видно на видео.

"В акимате отметили, что использовался пищевой краситель с удобрениями. Только зачем удобрения для сухой травы, непонятно. Гидропосев имеет другой цвет - ближе к бирюзовому. А этот цвет прям молодой травы. У нас в районе все газоны гидропосевом засевали такого голубовато-зеленоватого цвета, поливают им взрыхлённую землю, не траву. Если подсевают, то обрабатывают проплешины. А на распространённых в сети видео, очевидно, что краской красили именно пожелтевшую траву", - отмечает архитектор.

История с "зелёной травой по трафарету" стала символом конфликта между визуальной картинкой и реальным уходом за городской средой. Пока акимат объясняет свои действия заботой о внешнем виде районов, жители требуют глубокой реконструкции систем озеленения. Коммунальные службы же утверждают, что мера временная. Однако именно такие эпизоды - яркие, даже гротескные - вызывают общественную дискуссию о будущем городских пространств.