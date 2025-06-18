"Покромсали ребёнка": Инвиво навредили младенцу при заборе крови
В Астане родители пожаловались на неудачный забор крови у новорождённого в клинике Инвиво.
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В соцсети Threads пользователь под ником storiesmali рассказала о шокирующем опыте при сдаче анализа на билирубин для двухнедельного ребёнка в одном из филиалов компании, передает BAQ.KZ.
По словам женщины, родители заранее сообщили сотрудникам клиники, что анализ будет проводиться у новорождённого. Однако, несмотря на это, персонал не справился с процедурой:
"Покромсали ребёнка с трёх мест, не смогли взять кровь — шприц оказался большим, руку защемили жгутом. Ребёнок потерял много крови. А в конце просто сказали: “Закажите лучше на дом — там есть спецшприцы для новорождённых. У нас таких нет”", — написала она.
Публикация вызвала бурную реакцию среди пользователей, выразивших тревогу по поводу квалификации медперсонала и условий забора анализов у младенцев.
В ответ на жалобу компания Инвиво публично прокомментировала ситуацию:
"Нам искренне жаль, что у вас остались такие впечатления. Мы уже связались с вами в личных сообщениях, чтобы выяснить детали и начали внутреннюю проверку. К безопасности и качеству процедур, особенно когда речь о малышах, мы относимся максимально серьёзно".
Представители лаборатории поблагодарили за обратную связь и пообещали разобраться в инциденте.
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