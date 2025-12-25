Онлайн-покупка товара на сумму 1,2 млн тенге завершилась судебным разбирательством в Павлодаре, по итогам которого продавца обязали вернуть деньги покупателю, передает BAQ.KZ.

Как сообщается на официальной странице суда в социальной сети Facebook, межрайонный суд по гражданским делам города Павлодара рассмотрел иск гражданина Т. к товариществу с ограниченной ответственностью о взыскании денежных средств за товар, который так и не был доставлен.

Судом установлено, что истец, увидев в социальной сети Instagram рекламу о продаже квадроциклов и мотоциклов, связался с продавцом по телефону и договорился о покупке товара с доставкой. Стоимость сделки составила 1 200 000 тенге. Истец полностью оплатил покупку, что подтверждалось чеком и ответом банка, однако товар получен не был.

В ходе разбирательства переписка между сторонами подтвердила наличие правоотношений по договору купли-продажи. Суд пришел к выводу, что истец исполнил свои обязательства в полном объеме, перечислив денежные средства, тогда как ответчик условия договора не выполнил.

Оценив представленные доказательства и обстоятельства дела, суд признал требования истца законными и обоснованными, удовлетворив иск и обязав ответчика вернуть уплаченные за товар денежные средства. Решение суда вступило в законную силу, поставив точку в споре, возникшем из-за несостоявшейся онлайн-покупки.