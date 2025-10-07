Политический кризис, начавшийся во Франции в июне 2024 года и усугубившийся отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню, к концу 2025 года нанесёт экономике страны ущерб в размере €15 млрд, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает France Presse со ссылкой на независимую исследовательскую организацию OFCE, последствия политической нестабильности снизят рост ВВП Франции на 0,5 процентного пункта.

"По оценке OFCE, совокупные издержки кризиса с момента его начала включают расходы на организацию выборов, компенсации кандидатам, а также выплаты бывшим членам правительства", — говорится в публикации.

Напомним, Лекорню подал в отставку 6 октября, проработав на посту премьер-министра всего 27 дней. Его уход стал кульминацией политического противостояния, начавшегося после парламентских выборов 2024 года и приведшего к углублению кризиса власти во Франции.