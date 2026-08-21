«Политика больших достижений» — Казанцев о внешнем курсе Токаева
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Эксперт по Центральной Азии, профессор Университета Нархоз Андрей Казанцев назвал внешнюю политику Казахстана «политикой больших достижений» и связал ее в том числе с личностью Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
Говоря о положении Казахстана в меняющейся международной системе, Казанцев отметил, что многовекторная внешняя политика остается важным стратегическим ресурсом страны.
«Я уже говорил, что многовекторная внешняя политика Казахстана, она одновременно непроста в современном мире, и можно ее рассматривать как важный стратегический ресурс политической, социально-экономической модернизации. Общеизвестно, что партнерами Казахстана являются практически все ведущие страны Востока и Запада. Сейчас многие из этих партнеров конкурируют или конфликтуют между собой. Поэтому многовекторность поддерживать в этих отношениях достаточно сложно. И это требует очень профессионального поддержания баланса, очень проактивной внешней политики, очень большой связки между внешней политикой, экономической политикой и внутренней политикой», — сказал Андрей Казанцев.
По словам эксперта, в современных условиях Казахстан одновременно сталкивается с глобальными рисками и получает новые возможности для укрепления своей международной роли.
Отдельно Казанцев остановился на роли Президента Касым-Жомарта Токаева во внешнеполитическом курсе страны.
«При этом следует отметить, что многое из того, о чем я говорил, уже проявилось в казахстанской внешней политике. Это политика больших достижений, которая, скажем откровенно, во многом связана с личностью президента Токаева — полиглота, человека, который замечательно разбирается в разных культурах и цивилизациях, умеет налаживать диалог», — заявил эксперт.
Казанцев также отметил, что, помимо сбалансированной дипломатии, Казахстан располагает рядом других ресурсов для укрепления своих позиций в современном мире.
«Но, кроме сбалансированной дипломатии, у Казахстана есть еще целый ряд ресурсов, которые можно использовать в современном мире. Это, в том числе, географическое положение. Мы уже говорили о многочисленных конфликтах, которые происходят сегодня в мире. Они создают серьезные вызовы для Казахстана и других стран Центральной Азии, не имеющих выхода к Мировому океану, особенно на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, в Афганистане, Восточной Европе и американо-китайского стратегического соперничества», — сказал он.
По словам Казанцева, к числу сильных сторон Казахстана также относятся природные ресурсы, цифровизация, искусственный интеллект, культура открытости и молодой человеческий капитал.
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