«Политика больших достижений» — Казанцев о внешнем курсе Токаева

Эксперт по Центральной Азии, профессор Университета Нархоз Андрей Казанцев назвал внешнюю политику Казахстана «политикой больших достижений» и связал ее в том числе с личностью Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Говоря о положении Казахстана в меняющейся международной системе, Казанцев отметил, что многовекторная внешняя политика остается важным стратегическим ресурсом страны.

«Я уже говорил, что многовекторная внешняя политика Казахстана, она одновременно непроста в современном мире, и можно ее рассматривать как важный стратегический ресурс политической, социально-экономической модернизации. Общеизвестно, что партнерами Казахстана являются практически все ведущие страны Востока и Запада. Сейчас многие из этих партнеров конкурируют или конфликтуют между собой. Поэтому многовекторность поддерживать в этих отношениях достаточно сложно. И это требует очень профессионального поддержания баланса, очень проактивной внешней политики, очень большой связки между внешней политикой, экономической политикой и внутренней политикой», — сказал Андрей Казанцев.

По словам эксперта, в современных условиях Казахстан одновременно сталкивается с глобальными рисками и получает новые возможности для укрепления своей международной роли.

«Мы видим взаимные санкции, рост протекционизма и изоляционизма. И все это, конечно, очень большой вызов для Казахстана, который проводит открытую модернизационную политику, о которой мы говорили на протяжении всего этого семинара. Но одновременно это и окно возможностей: вызовы — это возможности, которые можно и нужно использовать. В том числе это возможность дальше развивать многовекторную внешнюю политику Казахстана, которая до сих пор достаточно успешно справлялась со всеми этими многочисленными конфликтными ситуациями. Более того, Казахстан сейчас рассматривается как средняя держава, и это повышает роль страны как площадки для разного рода диалогов между конфликтующими государствами», — отметил профессор.

Отдельно Казанцев остановился на роли Президента Касым-Жомарта Токаева во внешнеполитическом курсе страны.

«При этом следует отметить, что многое из того, о чем я говорил, уже проявилось в казахстанской внешней политике. Это политика больших достижений, которая, скажем откровенно, во многом связана с личностью президента Токаева — полиглота, человека, который замечательно разбирается в разных культурах и цивилизациях, умеет налаживать диалог», — заявил эксперт.

Казанцев также отметил, что, помимо сбалансированной дипломатии, Казахстан располагает рядом других ресурсов для укрепления своих позиций в современном мире.

«Но, кроме сбалансированной дипломатии, у Казахстана есть еще целый ряд ресурсов, которые можно использовать в современном мире. Это, в том числе, географическое положение. Мы уже говорили о многочисленных конфликтах, которые происходят сегодня в мире. Они создают серьезные вызовы для Казахстана и других стран Центральной Азии, не имеющих выхода к Мировому океану, особенно на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, в Афганистане, Восточной Европе и американо-китайского стратегического соперничества», — сказал он.

По словам Казанцева, к числу сильных сторон Казахстана также относятся природные ресурсы, цифровизация, искусственный интеллект, культура открытости и молодой человеческий капитал.