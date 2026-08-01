Политика рабочих будней – партии ищут ответы в школах, больницах и заводских цехах

Вчера партии говорили с избирателем языком конкретных профессий и конкретных мест со школьной доской, больничной палатой, заводским цехом и архивной папкой. И именно из этой пестроты тем неожиданно сложился один общий сюжет – уважение к человеку труда и его повседневным заботам.

Кокшетау говорит о будущем городов

Диалог «Әділет» прошел с жителями Акмолинской области. На встрече с республиканским предвыборным штабом партии, кокшетаусцы сформулировали, что нужно региону: единая цифровая платформа для предпринимателей, внедрение искусственного интеллекта в колледжах, модернизация коммунальных сетей и новые рабочие места. Продолжая работу в регионах, «Әділет» провела встречи со спортсменами и тренерами, коллективом промышленного предприятия, а также представителями туристической и санаторно-курортной сферы. В центре обсуждения оказались развитие спорта, туризма, предпринимательства и агропромышленного комплекса, включая поддержку фермеров и развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. На одной из встреч методист Акмолинского областного центра подготовки олимпийского резерва Екатерина Круглик подняла вопрос обеспечения равного доступа детей к бесплатным спортивным секциям независимо от места проживания и материальных возможностей семьи.

Школа как точка отсчета

ОСДП решила, что будущее страны определяется школьными партами, и посвятила целую конференцию системе образования. Кандидаты в депутаты, педагоги и эксперты разбирали проблему по частям – качество обучения, дефицит кадров, состояние школьной инфраструктуры, поддержку учителей. Итог обсуждения свелся к одному тезису: без системных реформ в школе разговоры о конкурентоспособной стране остаются разговорами.

Своя, менее ожидаемая версия темы образования прозвучала в тот же день от Respublica, но уже в форме прямой критики. Кандидат Нургуль Тау раскритиковала инициативу Народной партии Казахстана о введении штрафов для школ за низкие результаты PISA, назвав такой подход поиском виноватых вместо решения проблемы. По ее словам, сельские школы изначально находятся в неравных условиях с городскими, и требовать от них одинаковых показателей звучит «абсурдно», а наказание учителей означает лишь признание бессилия системы. Respublica настаивает на другом пути. Это – развитие образовательной среды и поддержка педагогов, а не санкциях против них.

Экология глазами врача

Для «Байтақ» разговор об экологии традиционно оборачивается разговором о здоровье. И вчера это стало буквальным. Кандидат Таир Сагымбаев провел встречу не с экспертами по охране природы, а с коллективом городской поликлиники №2 в Актау. Медики говорили о состоянии отрасли, экологической безопасности региона и социальной защите пациентов. Партия сознательно выбирает такой формат. По ее логике, жизнеспособные решения рождаются не в кабинетах, а там, где звучат реальные истории людей.

Память как часть политической повестки

Народная партия Казахстана вчера говорила не о цифрах, а о памяти. Партия подписала меморандум о сотрудничестве с объединением «Мемориальная зона» для поддержки поисковой работы, архивных исследований и патриотических проектов. Личная история придала событию особый вес. Председатель партии Нурсултан Шоканов рассказал, что его прадед десятилетиями считался пропавшим без вести, пока поисковики не нашли место его захоронения. Для НПК это часть политической логики: уважение к подвигу предков начинается с сохранения исторической правды.

Два города шахтерской славы

Костанайская область вчера принимала партию «Ауыл» во главе с ее председателем Кайратом Айтугановым. Он встретился с трудовыми коллективами, партийным активом и жителями сельских округов, обсуждая развитие агропромышленного комплекса, поддержку предпринимательства и новую инфраструктуру. Символичной стала остановка у коллектива «Казпочты», предприятия, с которого когда-то начиналась собственная трудовая биография Айтуганова. Поездку завершила совместная агитационная акция с молодежными волонтерами.

Практически синхронно в Караганду, город шахтерской славы и промышленного потенциала отправилась «Ак жол» в лице с председателем Данией Еспаевой. На встрече с коллективом ТОО «Seven Refractories Asia» речь шла о поддержке отечественных производителей, создании рабочих мест, налоговой политике и перспективах промышленного роста.

То, что сразу несколько партий за последние дни выбрали своей площадкой Жезказган и Карагандинскую область, вряд ли случайность. Эти регионы давно стали символом человека труда, тех, чьи профессии и ежедневный вклад десятилетиями формируют экономику страны. При разнице программ тема уважения к труду неожиданно объединяет партийную повестку куда сильнее, чем разделяют идеологические различия.

Жезказган как площадка спора

Именно в Жезказгане Respublica провела форум своих сторонников, где обсуждались промышленность, состояние дорог, медицина и образование региона. Но резонанс вызвала не программная часть, а реплика Мейира Алпысова, ответившего на критику со стороны «Ак жола». Он призвал «не видеть в своих гражданах воров и коррупционеров», настаивая, что государству следует создавать условия, при которых казахстанцы, зарабатывающие за рубежом, инвестировали бы средства в экономику страны, а не воспринимались как потенциальные нарушители закона.

Так за один день на карте кампании обозначились сразу два спора: вокруг школьных штрафов и вокруг доверия к бизнесу за рубежом. Оба показывают, что чем ближе выборы, тем чаще партии переходят к прямой полемике друг с другом, и тем яснее избирателю видно, где проходят реальные границы между их программами.