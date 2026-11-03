Полицейский впал в кому после ДТП на трассе Астана – Петропавловск

Фото: Кадр из видео, улучшенный с помощью нейросети.

На трассе Астана – Петропавловск 3 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля. В аварии тяжелые травмы получил 35-летний сотрудник полиции. Сейчас он находится в коме, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC T9 не соблюдал скоростной режим и безопасную дистанцию, после чего столкнулся с патрульной машиной.

В момент аварии полицейские сопровождали специальную дорожную технику и следили за безопасностью движения.

35-летний полицейский получил тяжелую травму головы. Его доставили в Шортандинскую районную больницу.

Как сообщили BAQ.KZ в медицинском учреждении, пострадавший находится в коме. В больницу прибыла бригада санитарной авиации, врачи проводят консилиум.

Полицейского планируют перевезти санитарной авиацией в одну из больниц Астаны для дальнейшего обследования и лечения.

По факту аварии проводится досудебное расследование. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

Видео с места происшествия появилось на странице @shchuchinsk_life2 в Instagram. На кадрах видно, что задняя часть патрульного автомобиля практически полностью разрушена, а обломки разбросаны по проезжей части.