Полицейские Карагандинской области изъяли более тонны наркотиков с начала года
С начала года в регионе ликвидировали семь нарколабораторий.
С начала года в Карагандинской области из незаконного оборота изъято свыше одной тонны наркотических средств, ликвидированы семь нарколабораторий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В регионе продолжается широкомасштабная операция "Қарасора — 2025", проводимая в рамках принципа "Закон и порядок". Её цель — профилактика и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По словам первого заместителя начальника департамента полиции области Абиля Абильдина, основную угрозу сегодня представляют синтетические наркотики. Только в этом году их изъято около 590 килограммов, преимущественно мефедрона и альфа-PVP. Общая стоимость запрещённых веществ, не попавших на "чёрный рынок", оценивается более чем в 14,7 млрд тенге (около 30 млн долларов США).
"В ходе оперативных мероприятий задержаны 45 человек, в том числе 13 организаторов и распространителей. Выявлены межрегиональные преступные группы, легализовавшие свыше 560 млн тенге, полученных преступным путём", — отметил Абиль Абильдин.
Кроме того, полицейские уничтожили более 7 тысяч граффити и надписей с рекламой наркотиков. Задержаны трое человек, причастных к их распространению.
Департамент полиции Карагандинской области продолжает активные меры по борьбе с наркопреступностью, направленные на перекрытие каналов распространения синтетических веществ и защиту молодёжи от наркоугрозы.
