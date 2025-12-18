В Павлодаре руководство Департамента полиции области наградило местную жительницу за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию. Благодаря её своевременным действиям удалось предотвратить крупное мошенничество и спасти пенсионерку от финансовых потерь, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жандос Орумбаев вручил павлодарке именные часы и благодарственное письмо, отметив её решительность и неравнодушие.

"Ваши действия - яркий пример того, насколько важны внимательность и ответственность каждого гражданина. Благодаря вам была пресечена попытка крупного мошенничества. Мы гордимся такими людьми и надеемся, что этот поступок станет примером для других", - подчеркнул полковник полиции.

Как сообщили в ДП, пожилая женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками энергоцентра. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка перешла по присланным ссылкам и попыталась перевести 24 миллиона тенге. Однако благодаря внимательной соседке и оперативным действиям полиции деньги удалось сохранить.

Сама награждённая отметила, что не считает свой поступок героическим. По её словам, ключевую роль сыграли сотрудники полиции, которые быстро отреагировали на сообщение.

"Призываю всех быть внимательными и ответственными. Безопасность начинается с нас самих", - сказала Надежда Ивановна.

В полиции подчеркнули, что этот случай наглядно показывает важность своевременной реакции и неравнодушия к окружающим. Правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам о необходимости проверять поступающую информацию и не передавать личные данные неизвестным лицам.