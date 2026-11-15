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Полицейские нашли пропавшего 86-летнего пенсионера в Акмолинской области

Пенсионер, проживающий один, самостоятельно выехал на автомобиле ВАЗ-2107.

15 Ноября 2026, 18:19
АВТОР
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МВД РК 15 Ноября 2026, 18:19
15 Ноября 2026, 18:19
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Фото: МВД РК

В Акмолинской области полицейские помогли найти 86-летнего жителя поселка Шантобе Сандыктауского района, который пропал после поездки на собственном автомобиле.

Однако во время движения машина съехала в кювет. Выбраться самостоятельно пожилой мужчина не смог, как и сообщить родным о случившемся.

Родственники забили тревогу на следующий день, когда Анатолий Захарович перестал выходить на связь. Об исчезновении мужчины незамедлительно сообщили в отдел полиции Сандыктауского района.

К поискам оперативно подключились сотрудники полиции и родственники пропавшего. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут передвижения пенсионера и организовали дальнейшие поисковые мероприятия.

В тот же день автомобиль обнаружили в кювете. В салоне находился пенсионер. К счастью, мужчину удалось найти и передать родственникам.

Внучка Анатолия Захаровича выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативность, неравнодушие и поддержку в сложной ситуации. Отдельно она отметила помощь полицейских в эвакуации автомобиля.

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