В Восточно-Казахстанской области полицейские помогли иностранному туристу продолжить велопутешествие, починив его сломавшийся велосипед, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Гражданин Марокко Адиль Бумлик, путешествующий по региону на велосипеде, прибыл в район Самар через Усть-Каменогорск. Однако на перевале Умыш его транспорт сломался, из-за чего он не смог продолжить путь.

Первыми на помощь путешественнику пришли сотрудники полиции. Оценив ситуацию, они обеспечили безопасность туриста и организовали ремонт велосипеда, лично оказав содействие в его восстановлении.

Благодаря помощи полицейских уже на следующий день Адиль Бумлик смог продолжить своё путешествие.

Сейчас велотурист направляется в сторону Катон-Карагайского района и района Алтай. По предварительной информации, его поездка по Казахстану продлится около месяца.