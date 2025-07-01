Боец спецподразделения СОБР ДП Кызылординской области Кемелбек Кабланбек завоевал золотую медаль на чемпионате мира по карате среди взрослых, который проходил в Каире (Египет), прославив имя Казахстана на мировой арене, передаёт BAQ.KZ.

С 2009 года старший лейтенант полиции активно занимается спортом. За это время он стал 9-кратным чемпионом Казахстана и 2-кратным чемпионом Азии.

Руководство департамента полиции Кызылординской области торжественно встретило чемпиона в аэропорту и пожелало ему успехов на предстоящем спортивном пути.