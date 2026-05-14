Полицейский за рулём служебного авто насмерть cбил ребёнка в Мангистауской области

В Мангистауской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции, передает BAQ.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации департамента полиции региона, инцидент произошёл на территории 27 микрорайона, перед жилым домом. Сообщается, что за рулём находился сотрудник правоохранительных органов, управлявший служебным автомобилем.

"В результате наезда на полуторагодовалого ребёнка он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание", – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека.

Водитель задержан и помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия.

"Данный факт расследуется, проводятся необходимые мероприятия", – уточнили в департаменте полиции.

Также в ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле руководства полиции региона.