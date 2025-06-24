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Полицейский покончил с собой в ЗКО

Сегодня, 11:01
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Полицейский покончил с собой в ЗКО Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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В Западно-Казахстанской области сотрудник полиции покончил с собой. Информация о трагедии распространилась в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Официальный комментарий департамента полиции оказался предельно сдержанным. В ведомстве лишь подтвердили факт гибели мужчины и сообщили о начале расследования.

"По факту самоубийства мужчины зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в кратком ответе пресс-службы ДП ЗКО.

Личность погибшего, его звание и место службы в официальных сообщениях не уточняются. Неизвестно также, имело ли место давление на сотрудника или другие возможные причины трагедии.

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