В Западно-Казахстанской области сотрудник полиции покончил с собой. Информация о трагедии распространилась в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Официальный комментарий департамента полиции оказался предельно сдержанным. В ведомстве лишь подтвердили факт гибели мужчины и сообщили о начале расследования.

"По факту самоубийства мужчины зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в кратком ответе пресс-службы ДП ЗКО.

Личность погибшего, его звание и место службы в официальных сообщениях не уточняются. Неизвестно также, имело ли место давление на сотрудника или другие возможные причины трагедии.