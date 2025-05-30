В социальных сетях активно распространяется видео, на котором сотрудник полиции в Шымкенте пытается задержать нарушителя ПДД, но вместо этого бросает в него камень, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как мотоциклист уезжает от двух полицейских. Один из них поднимает камень с земли и с силой кидает в нарушителя. Видео вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

В пресс-службе Департамента полиции города Шымкента прокомментировали ситуацию:

"Мопедист нарушил правила дорожного движения, проигнорировал законные требования сотрудников полиции и пытался скрыться, создавая угрозу участникам дорожного движения. Мужчина задержан и привлечён к ответственности".

Однако действия одного из сотрудников признаны недопустимыми:

"Поведение полицейского не соответствует установленным нормам. В отношении него назначено служебное расследование. По его результатам будет дана правовая оценка его действиям".

В полиции заверили, что принимают ситуацию всерьёз и напомнили о необходимости строго соблюдать стандарты профессионального поведения при исполнении служебных обязанностей.