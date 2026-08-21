Полицейский спас двух рабочих, потерявших сознание в канализационном люке в ВКО

В поселке Касым Кайсенова Восточно-Казахстанской области полицейские помогли спасти двух рабочих, которые потеряли сознание во время очистки канализационных труб.

Как рассказали в ДП ВКО, двое 41-летних работников КГП «Молодежный» проводили работы в канализационном люке. В какой-то момент один из мужчин спустился внутрь и потерял сознание. Второй рабочий попытался помочь коллеге, однако также оказался без сознания.

Происходящее заметил криминалист Уланского района, капитан полиции Асет Нагашбаев. Услышав тревожные крики и увидев людей возле люка, он сразу сообщил о случившемся участковому инспектору.

На место прибыл майор полиции Нурдаулет Тетепов. Полицейский без промедления попросил принести веревку, закрепил ее и спустился в канализационный люк, чтобы оказать помощь рабочим.

Подробности состояния мужчин и дальнейшие обстоятельства происшествия не уточняются.