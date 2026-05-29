Полицейский спас тонувшего мужчину в Костанае
Полицейский сразу бросился в реку.
Сегодня 2026, 08:54
Фото: Pixabay.com
В Костанае сотрудник полиции спас мужчину, который тонул в реке Тобол.
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, 28 мая очевидцы сообщили правоохранителям о человеке, оказавшемся в воде в районе большого моста.
Первым на место происшествия прибыл командир взвода батальона патрульной полиции Медет Койшегулов.
По информации ведомства, полицейский сразу бросился в реку и сумел вытащить 34-летнего мужчину из воды.
После спасения пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
