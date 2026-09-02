Полицейский в Южной Корее закрывал дела о пропавших ради экономии времени

В Южной Корее полицейского обвинили в том, что он закрывал дела о пропавших без вести, не проводя расследований. По версии следствия, таким образом он хотел избежать дополнительной работы. Сотрудник полиции по фамилии Бу был арестован в начале августа. Ему предъявили обвинения в подделке государственных электронных документов, воспрепятствовании служебным обязанностям и халатности.

Полиция установила, что как минимум в двух резонансных случаях Бу сообщал родственникам пропавших, что якобы связывался с ними. После этого он закрывал дела, не установив местонахождение людей. Одной из пропавших была 37-летняя Чан Ми Ран. Ее молодой человек сообщил о ее исчезновении. Бу заявил ему, что якобы разговаривал с женщиной и она не хочет поддерживать связь. Позже выяснилось, что этого разговора не было. Полицейский также внес в систему ложные сведения о гибели Чан в ДТП. На прошлой неделе ее тело обнаружили возле пальмовой плантации на острове Чеджу.

В другом случае речь шла о мужчине старше 60 лет, пропавшем в июле. Бу снова заявил, что разговаривал с ним. В начале августа мужчину нашли мертвым. Полиция подозревает, что Бу мог преждевременно закрыть еще 25 дел о пропавших без вести. При этом в некоторых случаях позднее выяснилось, что люди живы и находятся в безопасности. Случаи вызвали широкий общественный резонанс. На фоне скандала президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал реформировать полицию.