Серьёзная авария с участием сотрудника полиции произошла на трассе Алматы – Усть‑Каменогорск возле села Жансугуров. Автомобили Honda и Mercedes-Benz, за рулём которого находился майор в форме, столкнулись, в результате чего пострадали дети из Honda, передаёт BAQ.KZ.

По словам свидетелей, семья возвращалась с отдыха на Алаколе, а полицейский, выполнив разворот, не уступил дорогу. Это, по их мнению, и стало причиной столкновения.

"На место прибыло руководство районного отдела полиции — вместо помощи пострадавшим они... занялись защитой своего коллеги. Особое возмущение вызвало то, что ни один из полицейских не доставил раненых детей в больницу, хотя рядом стояли официальные автомобили. Аналогично поступила скорая — она прибыли значительно позже. Полицейские заявили: "Мы за скорую не отвечаем"", — пишет очевидец.

Официальный комментарий ДП Жетысуской области:

"Полицией зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомашины Honda, следуя по трассе Алматы – Усть-Каменогорск, допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу. Автомашина помещена на специализированную стоянку".

В ДП добавили, что в отношении сотрудников полиции начато служебное расследование. Их судьбу определит закон.

Также стражи порядка обратились к участникам дорожного движения: