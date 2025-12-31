В предновогодние и праздничные дни в Алматы полиция перешла на усиленный режим несения службы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, в местах массового скопления людей, на центральных улицах и в жилых районах города увеличено количество полицейских нарядов и патрульных экипажей. Сотрудники полиции несут службу в усиленном формате, обеспечивая общественную и дорожную безопасность в течение всего праздничного периода.

Полицейские работают на улицах, в общественных пространствах и на дорогах, чтобы новогодние дни прошли спокойно и безопасно для жителей и гостей города. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в общественных местах, а также обеспечению безопасности детей и несовершеннолетних.

В департаменте полиции призвали граждан соблюдать правила общественного порядка, не нарушать тишину в жилых дворах и ответственно относиться к безопасности детей и пожилых людей. Отмечается, что каждое ответственное решение горожан способствует поддержанию спокойствия и порядка.

Полиция Алматы продолжит системную профилактическую работу и будет реагировать на все факты правонарушений в установленном законодательством порядке на протяжении всех праздничных дней.