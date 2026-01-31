По факту информации о якобы имевшем место буллинге в отношении несовершеннолетней учащейся частной школы Алматы Управлением полиции Наурызбайского района было возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

"В ходе расследования данные сведения не подтвердились, факты буллинга не установлены. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения", - пояснили в полиции.

Решение утверждено прокуратурой.

Департамент полиции призывает граждан и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации, особенно в отношении несовершеннолетних.